Законодатели США призвали Орбана одобрить членство Швеции в НАТО

Сенаторы Джинн Шахин и Том Тиллис отметили, что своим "бездействием Венгрия рискует безвозвратно испортить отношения с США и НАТО"

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Члены Конгресса США призвали премьера Венгрии Виктора Орбана ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на попавшее в ее распоряжение заявление американских сенаторов.

"Несмотря на многочисленные обязательства, Венгрия - последняя страна НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции [на присоединение к альянсу], время и терпение иссякают", - говорится в заявлении сенаторов Джинн Шахин и Тома Тиллиса. По словам законодателей, своим "бездействием Венгрия рискует безвозвратно испортить отношения с США и НАТО".

Кроме того, председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин в отдельном заявлении поднял вопрос о возможности введения санкций против Венгрии из-за ее позиции, назвав при этом Орбана "наименее надежным партнером по НАТО". Сенатор добавил, что администрации президента США Джо Байдена, возможно, следует переоценить перспективы дальнейшего участия Венгрии в Программе безвизового въезда (VWP) в США. По ее условиям, граждане 40 стран, в том числе Евросоюза, могут приезжать в США без визы на срок до 90 дней в деловых или туристических целях.

Позиция правительства Венгрии

Орбан 23 января направил своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО, тот ответил согласием. Орбан заявил 24 января после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что правительство Венгрии поддерживает присоединение Швеции к альянсу и призывает парламент одобрить этот шаг "при первой удобной возможности".

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты отложили его из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.