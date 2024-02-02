Глава Минсельхоза Испании заявил, что у ЕК пока не получалось вести диалог с фермерами

Луис Планас отметил, что Мадрид продолжит работать, потому что "есть европейские проблемы, но есть и, несомненно, национальные"

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) была не в состоянии до настоящего момента вести диалог с сельскохозяйственным сектором. Такое мнение выразил на пресс-конференции глава Минсельхоза Испании Луис Планас.

Министр встретился с представителями нескольких аграрных организаций, которые ранее анонсировали акции протеста в стране. "Мне эта встреча показалась очень позитивной, потому что мы говорили откровенно, - отметил он. - Правительство Испании считает, что фермеры, скотоводы и наш сельскохозяйственный сектор имеют стратегическое значение, мы на их стороне, мы знаем их проблемы, и мы готовы и стремимся работать с ними".

"Если мы находимся здесь сегодня, то, вероятно, это потому, что ЕК и Евросоюз до сих пор не смогли провести этот диалог с сельскохозяйственным сектором", - считает Планас. Он отметил, что Мадрид продолжит работать, потому что "есть европейские проблемы, но есть и, несомненно, национальные".

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров из-за недовольства в том числе политикой сообщества, затрагивающей сектор. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах. Как заявил 1 февраля глава Европейского совета Шарль Мишель, ЕС привержен общей аграрной политике и готов обсудить укрепление сектора. Он добавил, что разработка краткосрочных мер поддержки фермеров уже началась.