Зеленский и Токаев созвонились впервые с февраля 2023 года

Президенты Украины, в частности, поблагодарил за гуманитарную помощь, предоставленную стране

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президенты Украины и Казахстана Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев провели первый телефонный разговор с февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.

"Сначала поблагодарил за гуманитарную помощь, предоставленную нашей стране. Проинформировал коллегу про результаты работы советников по безопасности по реализации украинской "формулы мира" и подготовительные мероприятия перед проведением глобального саммита мира", - говорится в сообщении.

В офисе Зеленского добавили, что президенты также обсудили "активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога".