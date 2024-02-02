Посольство США в Армении запретило сотрудникам посещать границу с Азербайджаном

Американские дипломаты и члены их семей, в частности, не должны находиться в городах Капан и Горис Сюникской области, городе Варденис Гегаркуникской области, а также проезжать через село Ерасх Араратской области

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Посольство США в Ереване запретило своим сотрудникам посещать города на армяно-азербайджанской границе. Соответствующая директива опубликована на сайте диппредставительства.

В частности, американские дипломаты и члены их семей не должны находиться в городах Капан и Горис Сюникской области, городе Варденис Гегаркуникской области, а также проезжать через село Ерасх Араратской области. Посольство призвало граждан США проявлять осторожность, если они находятся вблизи границы. "Дороги могут закрываться путем установления КПП без предварительного уведомления", - говорится в сообщении.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы между странами должна быть Алма-Атинская декларация от 1991 года. Согласно позиции армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годов.

Страны создали межправительственную комиссию по вопросам демаркации границы. Ереван настаивает, что азербайджанские военные зашли на несколько километров вглубь армянской территории. Ранее на границе регулярно возникали перестрелки, в которых стороны обвиняли друг друга. Однако в последние несколько месяцев ситуация там была стабильной.