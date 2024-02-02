Чиновники из США и ЕС в открытом письме осудили свои правительства за поддержку Израиля

По информации NYT, они заявили, что нынешняя политика этих правительств ослабляет их авторитет и подрывает способность отстаивать свободу, справедливость и права человека во всем мире

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Более 800 должностных лиц из США, Великобритании и Евросоюза подписали публичное письмо, в котором раскритиковали политику, проводимую правительствами своих стран в поддержку действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщила газета The New York Times, в распоряжении которой оказалась копия документа.

"Нынешняя политика наших правительств ослабляет их авторитет и подрывает способность отстаивать свободу, справедливость и права человека во всем мире", - говорится в письме. "Существует реальный риск, что курс [наших] властей способствует грубым нарушениям международного права, военным преступлениям и даже этническим чисткам или геноциду", - указывается в документе.

Как отмечает газета, это письмо является "первым случаем, когда чиновники стран по обе стороны Атлантического океана объединились, чтобы открыто критиковать свои правительства" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордана. По информации Минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года жертвами военных действий в анклаве стали более 27 тыс. человек, еще более 66 тыс. пострадали.