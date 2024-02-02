WP: Залужный предложил Зеленскому мобилизовать до 500 тыс. человек

По данным газеты, украинский лидер отказался от предложения

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный предложил в разговоре с президентом страны Владимиром Зеленским провести дополнительную мобилизацию для улучшения ситуации в ходе специальной военной операции (СВО), от чего украинский лидер отказался. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, Залужный в своем предложении президенту о мобилизации "назвал число, близкое к 500 тыс.". Как отмечает издание, Зеленский отверг идею главкома ВСУ, так как, по его мнению, у Украины не хватит средств для выплат мобилизованным без существенного повышения налогов для населения. Украинского лидера также беспокоит возможное падение его популярности в стране из-за "агрессивной мобилизации".

Ранее The Washington Post отмечала, что вопрос о масштабах будущей мобилизации на Украине стал главным расхождением во взглядах между президентом страны и главкомом ВСУ.

29 января бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы генерала продолжаются.