Глава МИД Польши перенес свой визит в Вашингтон из-за отсутствия госсекретаря Блинкена

Радослав Сикорский намерен посетить США, чтобы убедить американских политиков, которые выступают против оказания помощи Украине, в ее необходимости

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский переносит свой визит в Вашингтон из-за отсутствия госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщается на сайте польского правительства.

"В связи со срочными делами госсекретаря США Энтони Блинкена и вызванным ими его отсутствием в Вашингтоне визит министра иностранных дел Радослава Сикорского, запланированный на 6-11 февраля, переносится. В другой день пройдут и запланированные на период визита польско-американские консультации в рамках стратегического диалога", - отмечается в сообщении.

Сикорский намерен посетить Вашингон с целью убедить американских политиков, которые выступают против оказания помощи Киеву, в необходимости ее продолжения.