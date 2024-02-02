В Киргизии заявили, что признаков теракта на ТЭЦ Бишкека не прослеживается

Прокуратура города возбудила уголовное дело

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Киргизии не видит признаков диверсии в произошедшей на ТЭЦ столицы республики крупной аварии. Об этом сообщается на официальном сайте главного надзорного органа республики.

"В произошедшем признаки террористического акта и диверсии не усматриваются", - говорится в сообщении. По данному факту прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), (Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов) и (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса республики.

"Расследование дела поручено Государственному комитету национальной безопасности", - отмечает Генпрокуратура. По ее предварительным данным, причиной ЧП стало "ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей должностными лицами и несоблюдения правил безопасности" на ТЭЦ, в результате чего "произошел взрыв оборудования".

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. Как утверждают в Минэнерго республики, в результате ЧП вышло из строя ее оборудование. Очевидцы сообщают о произошедших на теплоцентрали вспышке и предположительно взрыве котла, после чего в старом здании станции начался пожар, который был потушен в течение двух часов. Пострадали при этом пять сотрудников ТЭЦ, трое из которых госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

По сведениям Минэнерго, электричеством жители города в настоящее время обеспечиваются в полном объеме, приостановлена подача горячей воды и частично отопления в несколько микрорайонов. Речь идет примерно о 60 тыс. квартир. Несмотря на ЧП на ТЭЦ, транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы киргизской столицы, заявили ТАСС в городской мэрии, работают в обычном режиме. В том числе больницы, где временно прекращено проведение лишь плановых операций. До понедельника на онлайн-режим обучения переведены городские школы.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на столичной ТЭЦ, которая является одной из самых важных генерирующих электроэнергию мощностей в республике. Глава кабмина страны Акылбек Жапаров вынужден был экстренно вернуться в Бишкек из Алма-Аты, где он планировал принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Власти обещают нормализовать работу ТЭЦ уже вечером 2 февраля за счет подключения запасных котлов, а полностью восстановить теплоцентраль за пять-семь дней.