Парламент Грузии получил программу кандидата в премьеры Ираклия Кобахидзе

В 5 февраля в комитетах начнется рассмотрение программы кандидата в премьер-министры и будут проходить встречи с кандидатами в состав нового кабмина

ТБИЛИСИ, 2 февраля. /ТАСС/. Программа кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Кобахидзе и список кандидатов в министры поступили на рассмотрение в парламент. Об этом на заседании бюро законодательного органа сообщил вице-спикер Георгий Вольский.

"Кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе в парламент Грузии для выражения доверия представлен состав правительства Грузии и приложена правительственная программа "Для строительства европейского государства", - сказал Вольский, зачитав обращение правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Как сообщал спикер парламента Шалва Папуашвили, с 5 февраля в комитетах начнется рассмотрение программы кандидата в премьер-министры и будут проходить встречи с кандидатами в состав нового кабмина. Голосование на пленарном заседании, посвященном их утверждению, как ожидается, состоится 8 февраля.

На съезде в четверг председателем партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" был избран бывший глава правительства Ираклий Гарибашвили, Кобахидзе, возглавлявший партию до этого, был назван кандидатом в премьеры. Как сообщил журналистам Кобахидзе, в новом составе правительства будет лишь одно изменение - на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменит вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.

29 января Гарибашвили заявил, что покидает пост премьер-министра Грузии. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии, которую с 2021 года возглавлял Кобахидзе. Гарибашвили руководил правительством с февраля 2021 года. Это был второй срок премьерства. В первый раз он возглавлял правительство республики с 2013 по 2015 год.