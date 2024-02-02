Сийярто заявил, что премьеру Швеции следовало приехать в Венгрию в связи с заявкой в НАТО

Заседание в парламенте Венгрии по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО ожидается 5 февраля

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поступил бы правильно, если бы посетил Венгрию до того, как ее парламент будет рассматривать вопрос о шведской заявке на вступление в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами в Брюсселе в перерыве форума ЕС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Отвечая на вопрос, следовало ли Кристерссону побывать в Венгрии до ратификации в ее парламенте соглашения о вступлении Швеции в альянс, глава МИД сказал: "Думаю, что по ряду причин это было бы справедливо". Пресс-конференция министра транслировалась телеканалом М1.

1 февраля парламент Венгрии неожиданно для всех назначил заседание по вопросу о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО на понедельник, 5 февраля. Оно состоится по предложению оппозиционной Социалистической партии и будет внеочередным, поскольку весенняя сессия парламента по расписанию должна начаться только 26 февраля.

Ранее спикер парламента Ласло Кёвер и правительство страны заявляли, что не видят никакой необходимости торопиться с ратификацией и собирать ради этого депутатов на экстренную встречу. Фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", располагающая большинством мест, пока не приняла окончательное решение, будет ли она участвовать в этом заседании и стоит ли проводить голосование по шведской заявке.

Позиция Венгрии

В свое время правительство обещало, что Венгрия не будет последней страной, которая не ратифицирует документы о приеме Швеции в Североатлантический альянс. После того как это сделал парламент Турции, Венгрия осталась в одиночестве и оказалась под еще более сильным нажимом со стороны своих союзников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 января направил своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО. Тот сначала ответил согласием, но позже сказал, что побывает в Венгрии после того, как парламент ратифицирует соглашение. 1 февраля лидеры двух стран встретились на саммите Евросоюза в Брюсселе.

24 января Орбан заявил после разговора по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что правительство Венгрии поддерживает присоединение Швеции к альянсу и призывает парламент одобрить этот шаг при первой удобной возможности. Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этой теме контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о приеме Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.