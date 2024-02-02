Абхазия заинтересована в участии в мероприятиях в рамках БРИКС

Глава МИД республики Инал Ардзинба выразил уверенность, что "участие Абхазии только подтвердит реализацию подхода на многосторонность и справедливость в международных отношениях"

СУХУМ, 2 февраля. /ТАСС/. Республика Абхазия заинтересована в участии ее представителей в разных форматах работы БРИКС в рамках председательства России в этой организации. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в ходе онлайн-встречи с руководителем экспертного совета БРИКС Викторией Пановой. Во встрече, как сообщает пресс-служба МИД, принял участие и глава Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба.

"Председательство России в БРИКС началось с 1 января и продлится до 31 декабря 2024 года. В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и тематической направленности во многих городах России. В рамках мероприятия запланированы, в частности, встречи деловых сообществ, гражданский, академический форумы, молодежный форум, форум молодых дипломатов, а также спортивные игры БРИКС. Республика Абхазия выражает заинтересованность в участии наших представителей в указанных форматах в рамках председательства России в БРИКС", - сказал Ардзинба, выразив готовность к совместной работе.

Как отметил глава МИД, девизом председательства России в БРИКС в 2024 году является укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Ардзинба выразил уверенность, что "участие Абхазии только подтвердит реализацию подхода на многосторонность и справедливость в международных отношениях".

В свою очередь Хагба выразил благодарность руководству Российской Федерации за организацию масштабных игр и возможность участия в них Республики Абхазия. "На недавней встрече с министром спорта РФ мы поговорили о взаимодействии наших ведомств, рассказали о развитии абхазского спорта и, самое главное, был решен вопрос участия национальной сборной в масштабном, на наш взгляд, спортивном соревновании - "Игры БРИКС", - сказал глава Госкомспорта. Он отметил, что абхазские спортсмены будут участвовать в 15 дисциплинах.

"Такие мероприятия дадут импульс к возрождению абхазского спорта. Спасибо России за вклад в реализацию такого масштабного мероприятия и за то, что мы имеем возможность представлять свою страну", - заключил Хагба.