МИД Украины пригрозил ZDF сложностями в работе из-за репортажа про Мариуполь

Журналист немецкого телеканала Армин Кёрпер рассказал о пророссийских настроениях жителей и восстановлении города

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Репортаж журналиста немецкого телеканала ZDF Армина Кёрпера из Мариуполя ДНР, в котором он заявил о пророссийских настроениях жителей и восстановлении города, может сказаться на работе этого СМИ на Украине. Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его словам, визит руководителя московского бюро ZDF в Мариуполь без согласия Киева нарушает украинское законодательство. "Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение украинского законодательства может повлиять на дальнейшую работу этого СМИ на Украине", - написал Николенко в X.

Ранее Кёрпер отправился в Мариуполь и снял репортаж о жизни в городе. Журналист в эфире сказал, что съемочная группа "совершенно независимо" от кого-либо добралась до Мариуполя на автомобиле из Москвы. Он уточнил, что получил все необходимые въездные документы, но оговорился, что не одобряет присоединение ДНР к России. При этом, по словам журналиста, опрошенные им на улице жители заявили, что поддерживают РФ.

Реагируя на вопросы телезрителей и ведущей, Кёрпер сказал, что Мариуполь - "это не город-призрак": он функционирует, здесь "есть электричество, отопление, горячая вода, интернет", "здесь открыты магазины, рестораны и так далее".