Прокуратура Молдавии арестовала помогавших переходить границу уклонистам с Украины граждан

В республике ранее также раскрыли несколько преступных группировок, которые помогали дезертирам нелегально перейти границу

КИШИНЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Двое жителей молдавского поселка Слободзея арестованы по обвинению в организации нелегального перехода границы уклоняющимся от призыва в армию гражданам Украины.

"Арестованы двое жителей Слободзеи, подозреваемые в организации нелегальной миграции мужчин из Украины. За свои услуги они получали до $10 тыс. с человека", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии. В нем отмечено, что до ареста они успели перевести через границу восемь мужчин из Днепра, Харькова, Николаева, Терновки, Мариуполя и Запорожья.

С начала специальной операции на Украине пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержании мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через реку Днестр и другие участки молдавско-украинской границы. На территории республики они имеют право попросить об убежище. Власти Молдавии заявили, что не будут выдавать Украине беженцев, которые уклоняются от призыва на военную службу. В республике также раскрыто несколько преступных группировок, которые помогали дезертирам нелегально перейти границу - стоимость такой услуги достигала $10 тыс.

Ранее власти Молдавии упростили въезд для беженцев с Украины, которые могли пользоваться просроченными удостоверениями личности при пересечении границы, а также другими льготами. По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года в республику въехали около 1 млн. украинских беженцев. Большая их часть направилась в страны ЕС, в Молдавии осталось около 100 тыс. человек.