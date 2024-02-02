Франция назвала переход Косова на евро несогласованным

В МИД страны отметили, что выступают за приостановку процедуры и более продолжительный процесс

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова перешли на евро поспешно и несогласованно, Франция выступает за приостановку процедуры и более продолжительный процесс. Об этом заявило министерство иностранных дел Франции.

"Это решение, принятое поспешно и несогласованно, будет иметь последствия для повседневной жизни сербской общины в Косово, которая во многом зависит от платежей, производимых Сербией в сербских динарах. Ввиду отсутствия альтернативных решений на сегодняшний день Франция призывает к немедленной приостановке этой меры, чтобы обеспечить достаточный переходный период. Мы призываем власти Косова найти решение путем переговоров в рамках диалога при содействии Европейского союза", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Вице-премьер непризнанного Косова Бесник Бислими ранее заявил о том, что с 1 февраля начинается процедура смены действующей валюты, добавив, что сербские граждане, проживающие на территории Косова, не будут подвержены каким-либо санкциям за отказ перейти с динаров на евро, пока длится неограниченный по срокам переходный период.

29 января президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком заявил, что обратился к Евросоюзу с призывом принять меры по отношению к косовским властям для предотвращения дальнейших провокаций со стороны Приштины.