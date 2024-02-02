Офис организации инвалидов в Газе разрушили во время бомбардировки

Сотрудников Handicap International "не было на месте" в момент удара, сообщила женевская штаб-квартира этой организации

ЖЕНЕВА, 2 февраля. /ТАСС/. Офис Международной организации инвалидов (Handicap International) в районе города Газа разрушен вследствие бомбардировки. Об этом сообщила женевская штаб-квартира этой организации, защищающей права людей с ограниченными возможностями, отметив, что она не получала какого-либо предупреждения об опасности, хотя координаты здания были переданы в систему уведомления ООН и Израиля.

"Офис Handicap International, расположенный в районе Римал города Газа, был разрушен во время бомбардировки 31 января 2024 года. Здание полностью разрушено", - отметили в организации.

Сотрудников Handicap International "не было на месте" в момент бомбардировки. Организация не имеет информации "о других жертвах в этом районе". Handicap International подчеркнула, что она не получала какого-либо сигнала тревоги или предупреждения, "хотя координаты здания были должным образом переданы в систему уведомления, созданную ООН и силами Израиля для предотвращения непреднамеренного нападения на гуманитарные объекты".