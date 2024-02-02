Число военнослужащих Бундесвера сократилась на 1,5 тыс.

По данным агентства DPA, детальный анализ его численности показывает, что наблюдается небольшой рост количества кадровых военных и тех, кто проходит добровольную военную службу, при сокращении числа контрактников

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Число военнослужащих Бундесвера, несмотря на усилия по увеличению личного состава, сократилась до 181 500. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

По состоянию на 31 декабря 2023 года солдат-контрактников и кадровых военных, а также добровольцев, проходящих военную службу, было примерно на 1,5 тыс. меньше, чем годом ранее. По состоянию на конец 2022 года в Бундесвере насчитывалось 183 050 военнослужащих. При этом детальный анализ его численности показывает, что наблюдается небольшой рост количества кадровых военных и тех, кто проходит добровольную военную службу, при сокращении числа контрактников.

Вооруженные силы Германии имеют трехвидовую структуру (сухопутные войска, ВВС и ВМС). Кроме того, в качестве отдельных компонентов в составе ВС ФРГ в 2000 году созданы объединенные силы обеспечения и медико-санитарная служба. Согласно заявленной цели, численность военнослужащих к 2031 году должна составить 203 тыс. В последнее время также идут дискуссии о возможной обязательной военной службе или приеме на работу солдат без немецкого гражданства.

Ранее уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль в интервью RND выразила сомнение в том, что принятые германскими властями меры позволят увеличить численность военнослужащих до 203 тыс. человек к 2031 году. Она отметила, что для этого необходимо сделать Бундесвер привлекательным для молодежи, реформировать инфраструктуру и увеличить финансирование для обеспечения нужд военнослужащих.

В конце марта 2023 года Минобороны ФРГ сообщило, что численность кадрового состава Бундесвера сокращается второй год подряд из-за оттока личного состава. В 2022 году ряды германской армии покинули 19,5 тыс. военнослужащих, еще более 4,2 тыс. военных досрочно вышли в отставку. При этом Берлину удалось набрать лишь 18,8 тыс. рекрутов.