Politico: российская артиллерия доминирует на поле боя на Украине

По словам офицера ВСУ, "на некоторых направлениях количество российских артиллерийских систем превосходит украинские в разы"

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Россия доминирует на поле боя на Украине по количеству снарядов, сообщает газета Politico.

"Украинская армия имеет большую проблему - она получает слишком мало снарядов, чтобы полноценно защищать 1000 км фронта", - пишет газета.

"Россия доминирует на поле боя со своей артиллерией", - цитирует Politico неназванного офицера украинской артиллерии. "Сейчас на некоторых направлениях количество российских артиллерийских систем превосходит украинские в разы. Поэтому мы используем FPV-дроны для нанесения ущерба противнику", - говорит он.

Другой анонимный артиллерист сообщил, что у ВСУ "никогда не было достаточно снарядов калибра 122 мм".

"В среднем мы делаем 15 выстрелов в день. Но бывают дни, когда мы делаем 100 выстрелов или ни одного. Однако сейчас боевые действия усилились на нашем направлении, но у нас снарядов меньше, чем когда-либо", - заявил он.

Статья была опубликована к экстренному саммиту ЕС, на котором в числе прочих обсуждалась неспособность Евросоюза поставить Киеву 1 млрд снарядов до марта 2024 года. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен за период с марта 2023 года по март 2024 года ЕС предоставит Киеву около 500 тыс. снарядов, вместо обещанного 1 млн, но обещает до конца 2024 года поставить 1,1 млн, благодаря милитаризации европейской промышленности.