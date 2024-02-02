Глава МИД Франции совершит турне по Ближнему Востоку 3-6 февраля

Часть поездки министра скоординирована с миссией спецпосланника президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ивом Ле Дрианом

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне в субботу начнет турне по Ближнему Востоку для поиска путей снижения региональной напряженности. Об этом сообщил официальный представитель МИД Кристоф Лемуан.

"Министр начнет поездку в субботу и посетит последовательно Египет, Иорданию и Израиль, откуда отправится в Рамаллу (Палестина). Глава французской дипломатии завершит свое турне в Ливане", - сказал Лемуан. Сежурне вернется во Францию 6 февраля, уточнил представитель МИД.

По его словам, часть поездки министра скоординирована с миссией спецпосланника президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ивом Ле Дрианом, который также планирует визит в Бейрут в ближайшее время.