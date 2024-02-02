Суд ООН ограничил рамки рассмотрения иска Украины к РФ о применении конвенции о геноциде

Рассмотрение вопросов о том, являются ли нарушением конвенции о геноциде применение РФ силы против Украины и признание независимости ДНР и ЛНР, "не попадает под юрисдикцию суда", отметила его председатель Джоан Донохью

ГААГА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией в разбирательстве между Украиной и РФ о применении конвенции о геноциде и что иск приемлем, однако при этом существенно ограничил круг рассматриваемых вопросов. Решение зачитала председатель суда Джоан Донохью.

Суд пришел к выводу, что рассмотрение вопросов о том, являются ли нарушением конвенции о геноциде применение РФ силы против Украины и признание независимости ДНР и ЛНР, "не попадает под юрисдикцию суда", отметила судья. Поэтому соответствующие "предварительные возражения РФ должны быть признаны обоснованными", подчеркнула Донохью.

В то же время суд отклонил предварительные возражения РФ по пяти другим пунктам. Суд постановил, что "обладает юрисдикцией для рассмотрения требований в пункте (б) 178-го параграфа меморандума Украины" и что в этой части "иск является приемлемым". В этом пункте Украина требует "признать и объявить, что не существует достоверных доказательств того, что Украина несет ответственность за совершение геноцида" в Донбассе в нарушение конвенции.

Украина подала в Международный суд ООН иск, касающийся интерпретации, применения и выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 26 февраля 2022 года, сразу же после начала специальной военной операции. В нем Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения СВО. Россия ставила под вопрос приемлемость иска для рассмотрения и юрисдикцию суда в отношении этого дела. Как заявляли в МИД РФ, "претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP", но "к этим вопросам упомянутая конвенция не имеет никакого отношения".