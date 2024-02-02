Украина в 2024 году может получить от ЕС €18 млрд в рамках новой программы поддержки

Заместитель министра экономики страны Алексей Соболев сообщил, что новая программа поддержки со стороны Евросоюза, помимо прочего, предполагает выдачу Киеву кредитов на льготных условиях

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Украина в этом году планирует получить €18 млрд в рамках новой четырехлетней программы поддержки на €50 млрд, которую в четверг одобрили на саммите Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

"Мы можем рассчитывать на 18 млрд [евро], которые поступят в бюджет прямо по этой программе. В целом за четыре года в бюджет должны поступить 39 млрд из этих 50 [млрд], то есть [почти] половина - в этом году", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Соболев отметил, что новая программа поддержки со стороны ЕС, помимо прочего, предполагает выдачу Киеву кредитов на льготных условиях. "Это очень льготные кредиты. Окончательные условия мы узнаем в конце месяца, но то, что сейчас обсуждается, и то, что есть в принятом проекте условий, то там, например, 10 лет не надо отдавать [займы], очень льготные ставки на будущий период, и компенсация ставок содержится в самом теле программы", - разъяснил замминистра экономики. Он добавил, что часть грантовых средств, которые предоставят Украине по этой программе, направят на формирование условий для снижения ставок по кредитам для Киева.

По словам Соболева, для того, чтобы получить эти €50 млрд, Украина предоставит Евросоюзу план экономических реформ на четыре года, выполнение которого каждый квартал будет проверять в том числе и Еврокомиссия. В то же время специально созданный аудиторский совет будет контролировать, как именно власти Украины распоряжаются полученными деньгами. Большинство членов совета составят представители европейских стран, но в него войдут и украинцы, заверил замминистра.

О выделении Украине помощи

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета. В то же время ни одна из стран, включая Венгрию, не будет обладать правом вето при дальнейших дискуссиях на эту тему.

Из нового пакета помощи €17 млрд Украина должна получить безвозмездно, а €33 млрд - в кредит. Как отмечали в Минэкономики Украины, 39 млрд помощи ЕС направят в украинский госбюджет для "усиления макрофинансовой стабильности", €8 млрд - на покрытие рисков инвесторов посредством специального инвестиционного инструмента, еще €3 млрд потратят на программу технической поддержки. В ведомстве также отметили, что Киев рассчитывает в марте получить первый транш помощи ЕС в размере €4,5 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, условием получения этих средств указаны пять маяков, которые фактически уже выполнены. При этом условия получения второго транша будут жестче, чем для перечисления первого, считает он.

В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки западных союзников страну ждет экономический кризис. На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.