Трамп не оставит главу ФРС США на своем посту в случае переизбрания

По словам экс-президента США, Джером Пауэлл "собирается сделать нечто, что, возможно, поможет демократам"

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания в 2024 году не будет вновь выдвигать Джерома Пауэлла кандидатом на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка.

Пауэлл занял пост председателя в 2018 году, кандидатом на эту должность его выдвинул бывший на тот момент президентом США Трамп.

"Нет, я не стал бы <...>. Он политизирован", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста в интервью телеканалу Fox Business.

По мнению экс-президента США, Пауэлл "собирается сделать нечто, что, возможно, поможет демократам". "Мне кажется, что он пытается снизить процентную ставку для того, чтобы обеспечить избрание некоторым людям", - добавил Трамп.

Пауэлл занял свой пост в феврале 2018 года, в 2022 году он был переизбран на второй срок. Действие полномочий действующего главы ФРС закончится в мае 2026 года.

ФРС выполняет в США роль центробанка, проводя монетарную политику страны путем оказания влияния на условия денежного обращения и определения ставки банковского кредита. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах США. Совет управляющих ФРС состоит из семи человек и является руководящим органом этого ведомства. Рядовые члены назначаются на 14-летний срок, глава ФРС - на четыре года.