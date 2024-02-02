Кандидат в премьеры Грузии: страна продолжит разрешение конфликта с РФ мирным путем

Согласно правительственной программе Ираклия Кобахидзе, параллельно европейской интеграции государства главной задачей Грузии остается восстановление ее территориальной целостности мирным путем и укрепление суверенитета

ТБИЛИСИ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Грузии планируют продолжить курс на урегулирование отношений с РФ. Об этом говорится в правительственной программе кандидата в премьер-министры республики Ираклия Кобахидзе, направленной в парламент.

"Параллельно европейской интеграции страны главной задачей Грузии остается восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем и укрепление суверенитета страны. Власти Грузии продолжат проводить политику по мирному урегулированию грузино-российского конфликта", - сказано в документе.

В программе, опубликованной на сайте парламента, содержится обещание продолжать участвовать в Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье для решения гуманитарных вопросов. Правительство Кобахидзе в случае его утверждения намерено добиваться вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

Согласно программе, власти Грузии также будут уделять особое внимание развитию стратегического партнерства с КНР.

"Особое внимание будет уделено сохранению позитивной повестки дня в рамках документа по развитию стратегических отношений с Китаем, в том числе углублению торгово-экономических, культурных связей, связей между народами, в сфере образования", - говорится в программе.

Руководство Грузии продолжит прикладывать усилия, чтобы способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе.

"Грузия продолжит проводить в регионе сбалансированную политику, основанную на взаимовыгодном партнерском сотрудничестве, и, таким образом, вносить свой важный вклад в устойчивое и стабильное развитие региона. В этом отношении, в первую очередь, продолжатся усилия по способствованию миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в программе.

Страна также настроена укреплять стратегические отношения с Арменией, Азербайджаном и Турцией.

"Продолжится укрепление успешного сотрудничества с государствами, являющимися соседями и партнерами, развитие двусторонних отношений во всех сферах, также продолжится процесс делимитации - демаркации границ в соответствии с национальными интересами, на основе стратегического партнерства и добрососедских отношений. В этом отношении будет важным сохранение и укрепление существующей высокой динамики двусторонних стратегических отношений как с Турцией, так с Азербайджаном и Арменией", - говорится в программе.

Кобахидзе на внеочередном съезде правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в четверг был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии, после чего он направил в парламент состав будущего кабинета министров и его программу. Для утверждения кандидатуры политику придется заручиться поддержкой минимум 76 из 150 депутатов.

Должность премьер-министра Грузии стала вакантной после того, как 29 января Ираклий Гарибашвили заявил о своей отставке. Он занял пост председателя правящей партии.