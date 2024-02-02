В Rheinmetall считают, что к концу 2024 года выпустят около 700 тыс. 155-мм боеприпасов

По данным журнала Der Spiegel, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен расширить производственные мощности германской оборонной промышленности, в частности, нарастить внутреннее производство боеприпасов

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер полагает, что к концу 2024 года концерн сможет произвести на различных объектах порядка 700 тыс. боеприпасов калибра 155 мм. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его информации, канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен расширить производственные мощности германской оборонной промышленности, в частности, нарастить внутреннее производство боеприпасов. Уже 12 февраля Шольц вместе с министром обороны Борисом Писториусом и главой Rheinmetall примет участие в закладке фундамента завода по производству боеприпасов в Унтерлюсе (федеральная земля Нижняя Саксония). Паппергер планирует в короткие сроки построить новый крупный завод по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Если все пойдет по плану, как указывает издание, то только в Нижней Саксонии можно будет производить до 200 тыс. артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Паппергер планирует инвестировать в Унтерлюс почти €300 млн. "Наша цель - обеспечить безопасность поставок боеприпасов с 2025 года", - заявил он Der Spiegel. "Мы в Германии должны, наконец, стать более независимыми в производстве артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул глава концерна. Нехватка боеприпасов в Бундесвере, как отмечает журнал, катастрофична. Поставки на Украину еще больше сократили запасы. Правительство ФРГ хочет решить проблему, предоставив отрасли долгосрочные гарантии закупок.

Помимо расширения производства в Унтерлюсе, Rheinmetall планирует увеличить производство взрывчатых веществ в Германии, Венгрии и Румынии. Завод по производству боеприпасов также планируется построить в Литве, на восточной границе НАТО. Паппергер, как замечает Der Spiegel, полагает, что к концу 2024 года концерн сможет произвести на различных объектах около 700 тыс. боеприпасов калибра 155 мм. В начале конфликта на Украине он произвел на своих заводах около 70 тыс. снарядов. Rheinmetall ожидает в ближайшие годы двузначный рост оборота.