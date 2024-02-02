Система ПВО Израиля перехватила ракету класса "земля - земля" над Красным морем

Армия страны сообщила, что перехватила ракету при помощи противоракетного комплекса "Стрела"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты класса "земля - земля" в районе Красного моря системой ПВО при помощи противоракетного комплекса "Стрела". Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ЦАХАЛа.

"Некоторое время назад система "Стрела" успешно перехватила ракету класса "земля - земля", приближавшуюся к территории Израиля в районе Красного моря", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.