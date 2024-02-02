ХАМАС заявило, что диалог по парижской инициативе должен привести к сделке по заложникам

В движении сообщили, что переговоры должны привести к полному прекращению агрессии

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Переговоры по многосторонней инициативе, выработанной на встрече в Париже, должны привести к полному прекращению агрессии Израиля в Газе, выводу израильских войск из сектора и всеобъемлющему завершению соглашения по обмену заложников на палестинских заключенных. Об этом говорится в специальном заявлении палестинского движения ХАМАС по результатам переговоров между его лидером Исмаилом Ханией и генеральным секретарем группировки "Исламский джихад" Зиядом ан-Наххаля.

В ходе консультаций двух лидеров было отмечено, что "изучение [палестинскими группировками] новой инициативы по прекращению огня основано на том, что любые переговоры должны привести к полному прекращению агрессии, выводу оккупационных сил за пределы сектора Газа, снятию блокады, гарантиям восстановления сектора, выполнению законных прав палестинцев и комплексному завершению договоренностей по обмену [заложников на заключенных палестинцев]", говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

28 января агентство AFP проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС сообщило, что получило предложение по сделке с Израилем, выработанное в ходе встречи в Париже.

Позже появились сообщения о том, что ХАМАС согласилось на постепенное освобождение заключенных палестинцев и на первом этапе не намерено настаивать на освобождении лиц, имеющих длительные сроки наказания. По имеющейся на настоящее время информации, ХАМАС изучает парижскую инициативу, но пока не пришло к окончательному решению по ее одобрению.