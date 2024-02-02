Кабмин Украины ограничил время лечения военных за границей

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук отметил, что теперь совокупное время пребывания военных за границей не должно превышать 12 месяцев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об организации за рубежом лечения и реабилитации военнослужащих. Теперь совокупное время пребывания военных за границей не должно превышать 12 месяцев, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в постановление кабмина. Установлено, что общее время пребывания военнослужащего Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд", - написал он в своем Telegram-канале.

Издание "Комсомольская правда на Украине" описало механизм, как военные при необходимости лечения или реабилитации за границей могут получить необходимое направление. Медучреждение, где находится военный, должно инициировать и определить необходимость направления на лечение за рубеж. Ведомство также готовит пакет документов, который передается в государственный орган сектора безопасности и обороны, где военный проходит службу. Затем специальное письмо направляется в Минздрав с копиями документов. И лишь после этого идет запрос в страны ЕС о готовности оказывать помощь раненому.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж.