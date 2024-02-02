Киев хочет больше ПВО и денег, Запад ужесточает условия. События вокруг Украины

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Киев жалуется Западу на острую нехватку систем ПВО и ждет обещанных денег из Европы.

В российском оборонном ведомстве сообщили о крупных потерях ВСУ в январе, а власти в Киеве подсчитывают во сколько им обойдется новая волна мобилизации.

ТАСС собрал основную информацию о событиях на Украине и вокруг нее.

Селекторное совещание в МО РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за январь потеряли более 23 тыс. человек и свыше 3 тыс. единиц вооружения, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве. Министр отметил, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения.

ВС России в январе нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Были поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, указал Шойгу.

По его словам, киевский режим бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения собственной обороны.

Ход операции

Российские военные отразили за сутки пять атак ВСУ на купянском направлении, три атаки на краснолиманском направлении и две атаки на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях за минувшие сутки противник потерял до 795 бойцов, заявили в ведомстве.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. По данным МО РФ, российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 40 украинских беспилотников и сбили 2 реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха".

Откликнуться не спешат

Зарубежные страны пока не откликнулись на предложение президента РФ Владимира Путина о международном расследовании атаки ВСУ на самолет Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он говорил о том, что страны Запада могут быть не заинтересованы в проведении расследования, чтобы не "наткнуться в этом расследовании на самих себя".

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва рассмотреть вопрос о выдаче тел случае поступления такого обращения от Киева, Песков подчеркнул, что "сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов". По данным Следственного комитета РФ, все погибшие при крушении Ил-76 в Белгородской области, включая 65 украинских военнопленных, идентифицированы.

Потребность Украины в ПВО

Страны Запада передали Украине немного комплексов ПВО, несмотря на обещания удовлетворить запросы Киева. Как сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, украинской стороне "нужно значительно больше разных систем" ПВО. Он сообщил также, что Киев продолжает вести консультации со странами-партнерами по этому вопросу.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном сообщил, что потребность Украины в усилении системы ПВО остается "чрезвычайно острой".

Условия будут жестче

Евросоюз рассчитывает создать к концу февраля механизм перечисления Киеву финансирования в размере €50 млрд в течение ближайших 4 лет из фонда, согласованного 1 февраля на экстренном саммите ЕС по помощи Киеву, сообщил диписточник в Брюсселе.

Украина в этом году планирует получить €18 млрд в рамках новой четырехлетней программы поддержки ЕС, сообщил замминистра экономики Украины Алексей Соболев. Он добавил, что новая программа поддержки со стороны ЕС, помимо прочего, предполагает выдачу Киеву кредитов на льготных условиях.

При этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил журналистам, что условия получения второго транша по одобренной накануне саммитом ЕС программе долгосрочной помощи Украине будут жестче, чем для перечисления первого. Поскольку Украине очень срочно нужно внешнее финансирование, требования к первому кварталу будут просты и большинство уже сделано, в том числе в рамках МВФ, отметил он.

Деньги на мобилизацию

Мобилизация до 500 тыс. военнообязанных и потребности в закупке и модернизации военной техники могут обойтись Киеву более чем в 720 млрд гривен (около $19,1 млрд) в текущем году, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. По ее словам, это около 22,5% всех расходов Киева в 2024 году и 41% расходов на оборону.

322 млрд гривен ($8,6 млрд) из этой суммы придется потратить на мобилизацию от 400 до 500 тыс. человек, остальные средства потребуются для закупки и модернизации техники, сказала Пидласа. Она отметила также, что на потребности обороны Киев может направлять только собственный ресурс, "то есть деньги международных партнеров, которые поступают в бюджет, нельзя тратить на обеспечение армии".

Между тем, как сообщило украинское издание "Страна", всеобщая мобилизация на Украине напрямую влияет на сельскохозяйственный сектор экономики страны, ситуация на рынке молока и мяса становится хуже.