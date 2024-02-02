На Украине внесли в реестр санкций более 17 тыс. физических и юридических лиц

Из общего числа подсанкционных субъектов 10 084 - это физические лица, 7 118 - юридические

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Государственный реестр санкций начал работать на Украине. В него внесены данные о 17 202 физических и юридических лицах, против которых Киев вводил рестрикции.

"На Украине заработал государственный реестр санкций <...>. В реестре - 17 202 физических и юридических лица, которые считаются подсанкционными", - сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что реестр содержит информацию о субъектах, в отношении которых применены санкции. Его ведением занимается аппарат СНБО. "Данные в реестре обновляются оперативно. Они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом. На сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о личности", - добавили в пресс-службе.

На сайте реестра приведена основная информация, согласно которой из общего числа подсанкционных субъектов 10 084 - это физические лица, 7 118 - юридические. На главной странице также расположена поисковая строка. В персональной карточке лица отображается номер указа, которым введены санкции, срок действия и виды ограничений. Указывается также дата рождения, гражданство и другая персональная информация, которой располагают украинские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совбез принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против РФ.