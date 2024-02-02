Трюдо заявил, что Канада работает над выделением Украине дальнейшей материальной помощи

Премьер-министр отметил, что за последние годы Оттава выделила Киеву более 9 млрд канадских долларов, в том числе в виде военной помощи

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Канады в настоящее время работает над тем, чтобы продолжать оказывать материальную помощь Украине, но пока объявить не о чем. Об этом сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Канада действительно взяла на себя обязательство вместе с нашими союзниками продолжать многолетнюю поддержку, которая необходима Украине, - сказал он. - Канада продолжает работать над этим многолетним обязательством по финансированию [Киева]. Когда придет время, мы объявим об этом".

Трюдо добавил, что за последние годы Оттава выделила Киеву более 9 млрд канадских долларов ($6,7 млрд), в том числе в виде военной помощи.