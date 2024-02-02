В Белоруссии создали оргкомитет по проведению Всебелорусского народного собрания

Его возглавит премьер-министр Роман Головченко

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению первого заседания седьмого Всебелорусского народного собрания (ВНС), его возглавит премьер-министр Роман Головченко. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"В состав оргкомитета вошли ряд высших должностных лиц, руководство министерств, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, а также представители иных государственных органов. Возглавил его премьер-министр Роман Головченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на оргкомитет, помимо организационных вопросов, также возложена задача по широкому освещению проводимой работы и информированию населения о делегатах ВНС в средствах массовой информации.

Ранее сообщалось, что очередное заседание ВНС пройдет 19-26 апреля.