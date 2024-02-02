Трюдо: Канада может ввести санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу

Канадский премьер-министр заявил, что насилие со стороны поселенцев на Западном берегу абсолютно неприемлемо и ставит под угрозу стабильность в регионе

ОТТАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Канады рассматривают вопрос введения санкций в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.

"Насилие со стороны поселенцев на Западном берегу абсолютно неприемлемо и ставит под угрозу стабильность в регионе, - сказал он. - Мы рассматриваем [вопрос применения] санкций в отношении экстремистских [еврейских] поселенцев". По его словам, Оттава ищет способы привлечь причастных к насилию поселенцев к ответственности. Трюдо также напомнил, что Канада по-прежнему считает, что только наличие общепризнанного Государства Палестина, которое бы мирно сосуществовало с Израилем, в конечном итоге может привести к завершению палестино-израильского конфликта.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американской администрации вводить санкции в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Американский лидер заявил, что вводит режим чрезвычайной ситуации в связи с положением дел на Западном берегу реки Иордан. Его указ позволит администрации "вводить санкции в отношении лиц, подрывающих мир, безопасность и стабильность на Западном берегу". Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Госдепартамент после подписания Байденом указа сообщил о введении санкций в отношении четырех граждан Израиля, "причастных к росту насилия в отношении мирного населения на Западном берегу".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.