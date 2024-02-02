Руководителю департамента Минобороны Украины избрали меру пресечения

Тоомас Нахкур должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил руководителю департамента военно-технической политики Минобороны Украины Тоомасу Нахкуру меру пресечения в виде личного обязательства, он должен сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

Ранее чиновник был отстранен от должности в связи с предъявленным ему в рамках уголовного дела обвинением.

"Следственная судья ВАКС Екатерина Сикора применила к отстраненному и. о. директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомасу Нахкуру меру пресечения в виде личного обязательства. На чиновника возложили ряд обязанностей, в частности сдачу паспортов для выезда за границу и ношение электронного браслета", - говорится в сообщении в Telegram-канале общественной организации.

Отмечается, что судья отказалась удовлетворить ходатайство о содержании Нахкура под стражей с альтернативным залогом в размере более 268 млн гривен (более $7 млн по текущему курсу Нацбанка Украины).

28 января Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предъявлении обвинения служащему Минобороны и еще ряду подозреваемых в попытке хищения 1,5 млрд гривен (почти $40 млн) при закупке минометных снарядов. По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии снарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал", на счета предприятия была переведена вся сумма, предусмотренная по документам. Однако ни одного снаряда на Украину не поступило. Часть средств была переведена на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить боеприпасы, остальные деньги остались на счетах украинской компании. В ведомстве добавили, что один из фигурантов был задержан при попытке покинуть Украину, он заключен под стражу.

СБУ не называла имена фигурантов дела. По информации источников "Украинской правды", в их числе Нахкур, бывший руководитель департамента Минобороны Александр Лиев и глава "Львовского арсенала" Юрий Збитнев.

Коррупция на Украине

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в различных сферах деятельности, в том числе в оборонной. По данным Счетной палаты, Минобороны в первые шесть месяцев 2024 года закупало продукты питания для военнослужащих по ценам в среднем на 30% выше рыночных. На фоне коррупционных скандалов в сентябре 2023 года был уволен глава военного ведомства Алексей Резников, вместо него назначили Рустема Умерова. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, требуют от украинских властей действенных мер по борьбе с коррупцией. 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию для обсуждения вопроса контроля над распределением получаемой Украиной помощи, стороны подписали несколько меморандумов о взаимодействии в целях предотвращения мошенничества и коррупции.