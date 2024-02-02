Премьер Индии призвал к экологически чистому приготовлению пищи с помощью энергии Солнца

Нарендра Моди отметил, что правительство республики намерено добиться повсеместной установки солнечных батарей на крышах домов

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к развитию "экологически чистого приготовления пищи" с использованием солнечной энергии. Об этом глава индийского правительства заявил, выступая на выставке Bharat Mobility Global Expo 2024, посвященной наземному транспорту и автомобилестроению.

Премьер призвал устанавливать солнечные батареи на крышах домов, чтобы готовить пищу "экологически чистым образом". "Если я буду продвигать движение за [экологически] чистое приготовление пищи, рассчитывая, что в стране есть 250 млн домов с крышами и аккумулирующими [электроэнергию] системами, то нам понадобится 250 млн [солнечных] батарей для экологически чистого приготовления пищи. Это создаст огромный спрос на батареи и снизит их цену", - приводит слова Моди информационное агентство Press Trust of India.

Премьер отметил, что правительство республики намерено добиться повсеместной установки солнечных батарей на крышах домов и призвал энергетическую отрасль разработать комплексный план по установке таких батарей.