На Украине направили в суд дело о крупнейшей взятке в истории страны

Согласно заявлению НАБУ, она составляла $5,5 млн за обеспечение возмещения НДС компаниям агрохолдинга и свыше €21 млн за возмещение НДС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направили в суд обвинительный акт по делу о самой большой взятке в истории страны. Об этом говорится в сообщении НАБУ, опубликованном на сайте ведомства.

"2 февраля НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга, обвиняемого в предоставлении неправомерной выгоды бывшему председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Украины. Следствие установило факты предоставления владельцем агрохолдинга неправомерной выгоды в размере $5,5 млн за обеспечение возмещения НДС компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше €21 млн за возмещение НДС на протяжении февраля 2015 года - августа 2016 года", - говорится в сообщении.

"Это самая крупная задокументированная неправомерная выгода в истории Украины", - подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ не указали фамилию фигуранта, сообщив лишь, что он находится в розыске, однако украинское издание Forbes отмечает, что речь идет о владельце агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олеге Бахматюке. Осенью 2022 года украинский суд арестовал экс-главу ГФС Романа Насирова с возможностью внесения залога в размере более $14 млн, впоследствии сумма залога несколько раз уменьшалась. Тогда же обвинение было предъявлено Бахматюку. В январе 2023 года офис генпрокурора Украины согласовал запрос об экстрадиции Бахматюка и направил документ в Австрию.