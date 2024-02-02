Бойцы ХАМАС сообщили об уничтожении 15 израильских военных в секторе Газа

Также группировка заявила, что ведет обстрел минометными снарядами скопления живой силы неприятеля в западных районах города

РАБАТ, 2 февраля. /ТАСС/. Бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, утверждают, что сумели уничтожить 15 военнослужащих израильской армии в ходе боев на западе города Газа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ХАМАС.

Кроме того, группировка заявила, что ведет обстрел минометными снарядами скопления живой силы неприятеля в западных районах города. В свою очередь в северной части бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама" подбили три израильских танка "Меркава", отмечается в другом сообщении.