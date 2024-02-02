Правящие партии Венгрии не будут голосовать в парламенте за прием Швеции в НАТО 5 февраля

Таким образом, на внеочередном заседании не будет кворума

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Парламент Венгрии не сможет ратифицировать соглашение о вступлении Швеции в НАТО на своем внеочередном заседании, назначенном специально по этому вопросу на 5 февраля. Как сообщила фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", имеющая в законодательном органе большинство мест, она не будет принимать участия в этом заседании.

Пресс-служба парламентской фракции ФИДЕС подтвердила, что депутаты от этой партии, а также их младшие партнеры - христианские демократы - решили не присутствовать на этом заседании, сообщила телекомпания ATV. Таким образом, на внеочередном заседании, созванном спикером парламента Ласло Кёвером по предложению оппозиционных партий, не будет кворума. Для одобрения международного соглашения о приеме Швеции в НАТО требуются минимум две трети голосов.

Фракция ФИДЕС заявила также в ответ на запрос ATV, что будет готова принять участие в голосовании по этому вопросу после того, как его обсудят на встрече премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его шведский коллега Ульф Кристерссон. 23 января Орбан направил Кристерссону приглашение на переговоры по вопросу о вступлении королевства в НАТО. Тот сначала ответил согласием, но позже сказал, что побывает в Венгрии после того, как парламент ратифицирует соглашение. 1 февраля лидеры двух стран встретились на саммите Евросоюза в Брюсселе.

В свое время правительство обещало, что Венгрия не будет последней страной, которая не ратифицирует документы о приеме Швеции в Североатлантический альянс. После того как это сделал парламент Турции, Венгрия осталась в одиночестве и оказалась под еще более сильным давлением со стороны своих союзников. 24 января Орбан заявил после разговора по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что правительство Венгрии поддерживает присоединение Швеции к альянсу и призывает парламент одобрить этот шаг "при первой удобной возможности".

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, однако депутаты положили его под сукно из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ прошел обсуждение в комитетах и формально входил в программу работы парламента в 2023 году.

В последние месяцы Будапешт поддерживал по этому вопросу контакты с Анкарой, которая добивалась от Стокгольма более жестких мер в отношении курдских сепаратистов, оказавшихся на шведской территории. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.