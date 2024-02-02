МО Армении: Нью-Дели и Париж стали для Еревана основными партнерами в сфере обороны

Глава ведомства Сурен Папикян заявил, что в процессе диверсификации приобретения оружия и вооружений, страна приобрела новых партнеров и наладила отношения со многими сверхдержавами

ЕРЕВАН, 2 февраля. /ТАСС/. Индия и Франция стали для Армении основными партнерами в оборонной сфере. Об этом в интервью Общественному ТВ Армении заявил глава Минобороны республики Сурен Папикян.

"В процессе диверсификации приобретения оружия и вооружений, мы приобрели новых партнеров и наладили отношения со многими сверхдержавами. В частности, Индия и Франция стали нашими основными партнерами в сфере обороны", - заявил Папикян.

Он также отметил, что начавшийся процесс приобретения оружия положителен и необратим. По мнению главы оборонного ведомства Армении, подписанные контракты и осуществляемые реформы значительно изменят качество вооружения ВС страны.