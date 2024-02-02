Эрдоган обсудил с премьером Швеции процесс вступления в НАТО и обязательства перед Анкарой

Президент Турции также заявил, что "обе страны должны начать работу в рамках механизма сотрудничества в области безопасности, для Швеции важно оказывать необходимую поддержку Турции в борьбе с терроризмом"

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и обсудил процесс вступления Стокгольма в НАТО и его обязательства перед Анкарой. Об этом сообщила администрация турецкого лидера в X.

"Наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсуждались процесс вступления Швеции в НАТО, борьба с терроризмом, турецко-шведские отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что верит, что после вступления в НАТО Швеция выполнит свои обязательства по трехстороннему меморандуму в соответствии с духом альянса", - сообщила администрация.

Эрдоган также заявил, что "обе страны должны начать работу в рамках механизма сотрудничества в области безопасности, для Швеции важно оказывать необходимую поддержку Турции в борьбе с терроризмом".

В конце июня 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали совместный меморандум о процессе принятия в НАТО, в котором, в частности, согласились сотрудничать в борьбе с Рабочей партией Курдистана (запрещена в Турции), а также скорректировать антитеррористическое законодательство. Стокгольм согласился также снять эмбарго с поставок оборонной продукции Анкаре.

Парламент Турции 23 января одобрил ратификационный протокол о присоединении Швеции к НАТО. Венгрия осталась единственной страной альянса, парламент которой до сих пор не провел голосование по шведской заявке.

Заявку Финляндии в НАТО парламент Турции одобрил 30 марта 2023 года.