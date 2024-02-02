В МИД Абхазии заявили об агрессивных действиях по изоляции страны на международной арене

Глава ведомства Инал Ардзинба сообщил, что необходимо "проводить крупномасштабные мероприятия по продвижению республики, ее культурного и делового имиджа"

СУХУМ, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил об агрессивных действиях по изоляции республики на международной арене. Об этом сообщила пресс-служба МИД по итогам онлайн-совещания Ардзинбы с послами Абхазии в Венесуэле и Никарагуа Зауром Гваджавой и Инаром Ладарией.

"Мы сталкиваемся с агрессивными действиями по изоляции Республики Абхазия на международной арене. Это выражается в активных попытках блокировки международных контактов нашей страны", - сказал Ардзинба.

Речь, по его словам, идет об изоляции на официальном политическом уровне, когда препятствуют межгосударственным контактам Абхазии с партнерами, изоляции на уровне деловых объединений, культурно-гуманитарной изоляции, когда спортсменам, ученым, артистам и творческим коллективам не дают возможности принимать участие в международных мероприятиях. Кроме того, отметил министр, создаются незаконные структуры, с которыми отдельные субъекты международного права выстраивают диалог вместо официальных органов власти Республики Абхазия.

По мнению главы МИД, среди наиболее эффективных инструментов противодействия попыткам изоляции Абхазии - активное расширение международных контактов, последовательное развитие собственных эффективных средств информационного влияния на общественное мнение за рубежом. Необходимо, по его словам, "проводить крупномасштабные мероприятия по продвижению республики, ее культурного и делового имиджа". Министр обратился к абхазским дипломатам с просьбой об активизации работы по всем направлениям.