AP: США усилили оборону военного объекта в Иордании, на котором погибло трое военных

По данным агентства, на заставе находятся порядка 350 американских военных

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты усилили оборону своего военного объекта Tower 22 в Иордании, который в январе подвергся атаке беспилотника, что привело к гибели трех американских военных. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, на заставе находятся порядка 350 американских военных. Агентство не приводит подробностей каким именно образом ВС США укрепили оборону объекта.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Президент США Джо Байден подтвердил ранее, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.