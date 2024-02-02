Блинкен 4-8 февраля в 5-й раз после обострения конфликта посетит Ближний Восток

Госсекретарь продолжит работу по "предотвращению разрастания конфликта", а также подтвердит приверженность США "защите своих военнослужащих и обеспечению свободы судоходства в Красном море"

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен 4-8 февраля в 5-й раз после обострения палестино-израильского конфликта посетит Ближний Восток. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, Блинкен посетит Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль, а также Западный берег реки Иордан. В заявлении подчеркивается, что госсекретарь США намерен "продолжить дипломатические усилия по достижению соглашения, которое обеспечило бы освобождение всех заложников", удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, а также установление гуманитарной паузы в боях для доставки помощи в сектор Газа.

Блинкен продолжит работу по "предотвращению разрастания конфликта", а также подтвердит приверженность США "защите своих военнослужащих и обеспечению свободы судоходства в Красном море", отмечается в заявлении. Госсекретарь также обсудит с партнерами США вопросы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, в частности для израильтян и палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордана. По информации Минздрава сектора Газа, с 7 октября 2023 года жертвами военных действий в анклаве стали более 27 тыс. человек, еще более 66 тыс. пострадали.