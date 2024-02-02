В ДР Конго обстреляли вертолет ООН

По информации Миссии организации по стабилизации в ДРК, ранения получили два миротворца

ПРЕТОРИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Два миротворца из контингента ООН получили ранения при обстреле повстанцами вертолета на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщила Миссии ООН по стабилизации в ДРК.

"Ранения получили два миротворца, состояние одного из них оценивается как серьезное, - цитирует миссию агентство France-Presse. - Вертолет смог благополучно приземлиться".

Инцидент произошел в районе города Гома. В нападении подозреваются боевики группировки "Движение 23 марта", которые пытаются сейчас организовать наступление на Гому.