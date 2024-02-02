2 февраля, 19:34,
обновлено 2 февраля, 20:08

Хуситы заявили о ракетном ударе по городу Эйлат на юге Израиля

Армия обороны Израиля до этого сообщила о перехвате системой ПВО ракеты класса "земля - земля" в районе Красного моря

ДУБАЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по городу Эйлат, расположенному на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа.

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"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, нанеся удар несколькими баллистическими ракетами по определенным объектам израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате системой ПВО ракеты класса "земля - земля" в районе Красного моря. Израильские военные, согласно сообщению армейской пресс-службы, задействовали для перехвата противоракетный комплекс "Стрела".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. 

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