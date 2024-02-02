Хуситы заявили о ракетном ударе по городу Эйлат на юге Израиля

Армия обороны Израиля до этого сообщила о перехвате системой ПВО ракеты класса "земля - земля" в районе Красного моря

ДУБАЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по городу Эйлат, расположенному на юге Израиля. Об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа.

"Вооруженные силы Йемена провели военную операцию, нанеся удар несколькими баллистическими ракетами по определенным объектам израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины", - сказал он в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о перехвате системой ПВО ракеты класса "земля - земля" в районе Красного моря. Израильские военные, согласно сообщению армейской пресс-службы, задействовали для перехвата противоракетный комплекс "Стрела".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.