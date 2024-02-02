Глава офиса президента Украины обсудил потребности Киева с экс-госсекретарем США

Андрей Ермак в ходе беседы с Майком Помпео выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил вопросы американской поддержки с экс-госсекретарем США, бывшим директором ЦРУ Майком Помпео. Соответствующее сообщение размещено на сайте украинского лидера.

Отмечается, что Ермак "выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США".

Помпео приехал в Киев через день после посещения Киева заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и первым зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофером Смитом. 30 января там побывал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, вместе с которым Ермак объявил о создании международной рабочей группы по вопросам безопасности и евро-атлантической интеграции для подготовки вступления Украины в НАТО. В нее вошли бывшие руководители западных стран и организаций.

Проблемы в Конгрессе

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую поддержку Украины с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями по этим вопросам продолжаются.

Республиканцы увязывают выделение денег Украине с достижением сделки по усилению контроля на южной границе США. По данным американских СМИ, в Сенате удалось достичь предварительного согласия по такой сделке, однако Джонсон, представляющий Республиканскую партию, заявил, что в Палате представителей соответствующий законопроект не пройдет.