США объявили о планах продажи Нидерландам 386 ракет Hellfire на $150 млн

Договоренность с королевством также предусматривает обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты договорились о продаже Нидерландам 386 ракет AGM-114R2 Hellfire класса "воздух - поверхность" и сопутствующего оборудования на $150 млн. Об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В рамках договоренностей с королевством предусмотрено обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.

С точки зрения американского правительства, выполнение договоренностей "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО". Так, по версии Госдепартамента и Пентагона, продажа ракет "улучшит потенциал Нидерландов по укреплению национальной обороны и сдерживанию региональных угроз". Американские власти утверждают, что сделка "не изменит базовый военный баланс" в регионе. Как отмечается в документах, в результате продажи "не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны".

Разрешение на выполнение договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

AGM-114 - многоцелевая ракета с полуактивным лазерным или активным радиолокационным наведением. Основные носители ракет Hellfire - вертолеты огневой поддержки и беспилотные летательные аппараты MQ-1 Predator.