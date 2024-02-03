2 февраля, 21:10,
обновлено 2 февраля, 21:43

Эрдоган назначил бывшего зампреда Центробанка Турции главой регулятора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Решение вступило в силу с момента публикации

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после отставки председателя Центробанка Хафизе Гайе Эркан назначил руководителем регулятора ее бывшего заместителя Фатиха Карахана. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

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Решение подписано президентом и вступило в силу с момента публикации.

Карахан родился в 1982 году в городе Эскишехир в 170 км к западу от Анкары. Он окончил инженерный факультет стамбульского университета Богазичи. Степень магистра и доктора экономических наук получил в 2012 году в университете Пенсильвании в США. Он работал на нескольких должностях в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Является приглашенным преподавателем в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, с 2022 года работал главным экономистом Amazon. 28 июля 2023 года он был назначен заместителем председателя ЦБ Турции. 

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