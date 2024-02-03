США подтвердили нанесение ударов по проиранским группировкам в Ираке и Сирии

Американские вооруженные силы поразили более 85 целей, сообщило Центральное командование ВС

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы США поразили свыше 85 целей в результате ударов по Ираку и Сирии, которые были нанесены в ответ на нападение на американских военных в Иордании. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"В 16:00 [00:00 мск 3 февраля] силы Центрального командования нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, направленные против входящих в КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними группировок. ВС США поразили более 85 целей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в операции приняло участие "множество самолетов", в том числе дальние бомбардировщики. Среди объектов, подвергшихся бомбардировке, значатся командно-контрольные пункты, разведывательные центры и склады с беспилотниками, в ходе авиаударов было использовано "свыше 125 высокоточных боеприпасов".

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран. Американский президент Джо Байден подтвердил, что уже принял решение о том, как именно Вашингтон будет реагировать на вылазку на иордано-сирийской границе.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих арабских странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь Израилю.