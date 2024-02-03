Руководство Кубы освободило от должности министра экономики и планирования

Ведомство возглавит Хоакин Алонсо Васкес, который был главой Центрального банка страны

ГАВАНА, 3 февраля. /ТАСС/. Государственный совет Кубы по предложению президента Мигеля Диас-Канеля освободил от должности министра экономики и планирования Алехандро Хиля Фернандеса. Об этом в пятницу сообщило государственное телевидение карибской республики.

Отмечается, что ведомство будет возглавлять Хоакин Алонсо Васкес, который руководил работой Центрального банка Кубы. По данным властей, бывшему министру в ближайшие дни будет поручено выполнение новых задач.

По данным руководства Кубы, по итогам 2023 года ВВП страны снизился на 1-2% при запланированном ранее росте в 3%. Власти объясняют это влиянием на экономику ограничений в наличии иностранной валюты и топлива. В декабре прошлого года было анонсировано серьезное сокращение субсидий на некоторые виды коммунальных услуг для населения, продукты и транспорт. Также в этом году запланировано повышение цен на топливо в пять раз.