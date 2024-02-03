Парламент Аргентины продолжит рассмотрение реформ Милея на следующей неделе

Депутаты успели провести голосование по законопроекту в целом - его поддержали 144 законодателя

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Аргентины приступит к рассмотрению отдельных статей законопроекта с пакетом реформ президента Хавьера Милея на следующей неделе.

"Было одобрено предложение о перерыве. Заседание возобновится во вторник [6 февраля] в 14:00 [20:00 мск]", - сказал спикер нижней палаты Мартин Менем на заседании, которое транслировалось на YouTube-канале нижней палаты парламента.

Перед перерывом депутаты провели голосование по законопроекту в целом. Его поддержали 144 законодателя, против проголосовали 109. Правящей коалиции "Свобода наступает" в палате принадлежит 38 мест.

В ходе заседания некоторые оппозиционные законодатели заявили, что не готовы поддержать все статьи законопроекта. "Мы неоднородный блок. По некоторым темам голоса могут быть против, но в целом мы настроены на то, чтобы поддержать правительство и президента", - сказал журналистам депутат Мигель Пичетто, возглавляющий оппозиционный блок "Сделаем федеральную коалицию", которому принадлежит 23 места.

Палата депутатов начала обсуждать законопроект в целом 31 января. Все три дня перед зданием Конгресса проходили акции протеста, в которых принимали участие сотни человек. После завершения рассмотрения в нижней палате законопроект будет передан в Сенат, где правящей коалиции принадлежит 7 из 72 мест.

Правительство Аргентины внесло первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. В процессе обсуждения реформ с оппозицией правительство отозвало около половины статей, в том числе касавшихся экономических реформ и ужесточения наказания для протестующих.