Израиль заявил о нанесении новых авиаударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ также сообщил об ударе по грузовику, использовавшемуся для хранения оружия, в районе Кафр-Шубы

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 февраля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту, использовавшемуся террористической организацией "Хезболлах", в районе Блиды. Кроме того, был нанесен удар по грузовику, использовавшемуся для хранения оружия, в районе Кафр-Шубы на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Помимо этого, военные зафиксировали в течение дня запуск нескольких снарядов со стороны Ливана в направлении населенных пунктов Авивим и Ирон на севере Израиля, проинформировали в армии. О пострадавших сообщений не поступало.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и атаки против Израиля нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН 1701. Армия обороны Израиля продолжит защищать границы Израиля от любой угрозы", - добавили в пресс-службе.